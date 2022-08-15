Рим, 15 августа, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Около шести миллионов жителей Италии отправились на пикник в выходной день — 15 августа, сообщают национальные СМИ со ссылкой на экспертные исследования.

Цитата из к/ф «Маленькие женщины». реж Грета Гервиг. 2019. США Пикник

Этот день (праздник Успения Богородицы) в Италии по традиции считается центральным в сезоне отпусков.

Ранее сообщалось, что туристический поток в августовские праздники превысит показатели докризисного 2019 года, при этом предполагается, что средний отпуск станет короче, а средств на отдых граждане будут тратить меньше.