Москва, , 22:17 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил с генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешем инцидент в СИЗО в Еленовке на территории ДНР, где в результате обстрела со стороны ВСУ погибли украинские военнопленные. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Сергей Шойгу Mil.ru

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Сообщается, что Шойгу и Гутерреш обменялись мнениями по поводу функционирования «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в Еленовке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские силы обстреляли из американских РСЗО HIMARS СИЗО в Еленовке, в котором содержались пленные украинские военнослужащие, в том числе и из националистических подразделений. При этом известно, что военнопленные были готовы дать показания о военных преступлениях украинского режима.