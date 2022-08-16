Москва, , 08:25 — REGNUM Популярный российский рэпер Jeembo (Давид Джангирян) сделал анонс видеоклипа под названием «0 000 000». Соответствующий пост был опубликован на официальной странице артиста во «ВКонтакте».

Jeembo Цитата из интервью для портала Fast Food Music

Так, премьера ролика состоится 18 августа 2022 года. Примечательно, что «0 000 000» станет первым выпущенным клипом на песню из недавнего альбома рэпера под названием M. I. A.

Напомним, 15 июля 2022 года Jeembo представил свой новый студийный альбом M. I. A. Пластинка включила в себя 10 треков, частью из которых стали совместные работы с Boulevard Depo, Tveth и Bato.

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