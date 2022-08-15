Норвегия заявила, что даёт Германии столько газа, сколько может
Осло, 15 августа, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Максимально возможный объём газа Норвегия уже сейчас поставляет Германии, сообщил 15 августа журналистам норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.
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Глава правительства Норвегии сказал об этом германскому канцлеру Олафу Шольцу в ходе совместной пресс-конференции в столице королевства:
«Считаю, что Норвегия уже направляет в Германию максимально возможный объём [газа]».
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Ранее ИА REGNUM сообщало, что германский министр энергетики Роберт Хабек пообещал искать для Германии альтернативные источники газа.