Осло, 15 августа, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Максимально возможный объём газа Норвегия уже сейчас поставляет Германии, сообщил 15 августа журналистам норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.

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Глава правительства Норвегии сказал об этом германскому канцлеру Олафу Шольцу в ходе совместной пресс-конференции в столице королевства:

«Считаю, что Норвегия уже направляет в Германию максимально возможный объём [газа]».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что германский министр энергетики Роберт Хабек пообещал искать для Германии альтернативные источники газа.