Неаполь, Италия, 15 августа, 2022, 22:11 — ИА Регнум. В Италии участились случаи выбрасывания гражданами своих домашних животных на улицу, передает 15 августа Ansa со ссылкой на экспертные данные.

Publicdomainpictures.net Бездомная собака

Речь идет как о кошках, так и о собаках. В летний период число таких случаев растет каждый год, но в 2022-м показатели особенно высокие, счет идет на тысячи, отметили эксперты.

Стало больше и случаев продажи домашних животных и их передачи другим лицам — опрошенные изданием зоозащитники считают такие действия почти столь же жестокими, как и выбрасывание животных на улицу.

Защитники прав животных напоминают, что жители Италии стали чаще заводить домашних питомцев в начале эпидемии коронавируса, около двух с половиной лет назад.