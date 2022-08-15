Подгорица, 15 августа, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Полиция Черногории не располагает информацией, указывающей на то, что семейство цетинского стрелка Вука Бориловича, убившего десять сограждан, может стать жертвой кровной мести. Об этом 15 августа заявил начальник участка криминалистической полиции города Подгорица Срджан Корач.

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

По словам Корача, полиция постарается обеспечить полную безопасность членам семьи Бориловича, так как они не могут отвечать за преступление, которое совершил их родственник.

«Я ожидаю, что это поймут и все граждане Цетине, и семейства убитых. Мы все понимаем их горе и боль, но мы должны проявить благоразумие и понять, что они не виноваты в преступлении», — процитировал портал Vijesti слова Корача.

Напомним, что 12 августа гражданин Цетине Вук Борилович после непродолжительной ссоры убил десять соседей. Среди убитых есть и дети.