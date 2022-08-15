Киев, , 22:23 — REGNUM Евросоюз оказывает давление на Украину напрямую, но Венгрия ему нужна, чтобы ограничить свои обязательства по евроинтеграции. Об этом 15 августа заявил в интервью корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Петер Сийярто Ministério das Relações Exteriores

«Евросоюз не пытается оказывать давление на Украину через венгров и Венгрию, зачем ему это? У него достаточно возможностей оказывать влияние на Киев напрямую», — заявил эксперт.

Евросоюз «использует Венгрию с её венгерским вопросом, чтобы ограничивать свои обязательства по выполнению интеграционных обещаний, щедро раздаваемых Украине», пояснил политолог.

«И это для всех очень удобная система. Теперь, после предоставления ей статуса страны-кандидата, услуги Венгрии тем более будут востребованы» — заключил Неменский.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто высказался против участия Венгрии в поставках оружия на Украину и за нейтральный статус.