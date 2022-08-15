Энгельсский район, Саратовская область, , 22:09 — REGNUM В Саратовской области 16-летнего подростка подозревают в нарушении правил дорожного движения, в результате которых погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Уголовное дело Sledcom.ru

По данным следствия, ночью 15 августа 16-летний юноша, управляя автомобилем «Ока», двигался по направлению к поселку Межевой Энгельсского района вместе с 12-летним знакомым, который находился на переднем пассажирском кресле.

Подросток не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак, в результате автомобиль перевернулся. Мальчик погиб после того, как вылетел через лобовое стекло автомобиля и оказался на обочине дороги.

Установлено, что подозреваемый не имел права управлять автомобилем.

ИА REGNUM ранее сообщало, 2 июля в ДТП в Марковском районе Саратовской области автомобиль «Лада Гранта» с номерами ленинградского региона съехал с полевой дороги в водный канал. На месте погибли женщина 28 лет, а также трёхлетний мальчик и девочка пяти лет. В больницу были госпитализированы 44-летний мужчина и четырёхлетняя девочка.

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