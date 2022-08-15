15 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 22:24 — REGNUM Требование корпорации Apple к видеохостингу Rutube, чтобы тот убрал из приложения возможность просматривать российские государственные СМИ либо же сделал так, чтобы никто, кроме жителей России, их не мог смотреть, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 15 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Под маской мира. Советский плакат. 1920 (фрагмент)

Корпорация Apple, которая ответственная за производство смартфонов iPhone, очень ревностно относится ко всему, что попадает в её магазин приложений. Антироссийские санкции, которые западные страны обязали соблюдать даже частные компании, подразумевают, что российские государственные телеканалы должны быть заблокированы в любом виде, даже через российские видеохостинги.

«Пожалуй, это всё, что нужно знать о свободе слова и свободе СМИ на Западе. Доживём ли мы до того времени, когда будут наказывать и удалять приложения за русский язык?» — интересуется Наталья Г.

Такому раскладу пользователи интернета ничуть не удивились, потому что свобода слова на Западе уже давно превратилась в издёвку. Американские власти никогда не допустят, чтобы, к примеру, правда о событиях на Украине вдруг начала доноситься до американских граждан. Отсюда и возникают столь нервные и резкие дёргания крупнейшей американской корпорации в сторону скромного российского видеохостинга.

«Самая настоящая цензура от американцев. Они боятся, что западные зрители увидят правду через Rutube. Российские телеканалы — угроза американской диктатуре», — считает Мария М.

Иероним Босх. Несение креста (фрагмент)

Часть людей полагает, что Apple не может требовать от Rutube закрывать доступ к российским телеканалам, потому как иначе чем беспределом это не назвать.

«Apple не имеет права диктовать российским видеосервисам, какой контент им размещать. Разве там есть что-то противозаконное? Если нет, то отвалите!» — написал Виталий Н.

«А какое отношение Apple имеет к внутренними устройству Rutube?! Российские каналы какие-нибудь деньги из американской корпорации тянут? Вроде как нет. Так получается, что это политическое решение? Свобода слова в Америке умерла?» — задаётся вопросами Стас М.

Ряд пользователей уверен, что Rutube будет стоять на своём и никакими угрозами со стороны Apple его не запугать.

«Американские компании слишком много взяли на себя, раз уж считают, что могут влиять на наши внутрироссийские СМИ. Неужели они думают, что мы пойдём на сговор и будем сами себе рот закрывать? Это же логике противоречит. Пускай отсыхают», — пишет Лукьян М.

«Мало ли что кто-то потребовал. К России вообще слишком много требований в последнее время. Под дудку чью-либо плясать наша страна не собирается!» — указывает Борис К.

Нашлись и те, кто всё-таки кинул камень в огород российских чиновников, которые не сумели добиться того, чтобы отечественный хостинг Rutube превратился в достойную замену западному YouTube. Теперь же наш видеосервис готовится получить ещё и удар под дых, к которому он может оказаться совершенно не готов, ведь он может лишиться главного инструмента для распространения.

«Пока российское государство не поймёт, что решать вопросы необходимо последовательно и что по щелчку и пачке денег видеосервисы не запускаются, дела у нас далеко не уйдут. Все эти платформы, где можно сказать Rutube, принадлежат американцам. Раз заранее не озаботились, чтобы Rutube предустанавливался на смартфоны, значит, нечего локти кусать попусту. Сами виноваты. Теперь вся надежда на китайцев, которое заранее всё просчитали и создали свою собственную мобильную операционную систему со своей площадкой приложений», — отметил Александр М.

Напомним, 15 августа пресс-служба отечественного видеохостинга Rutube сообщила СМИ о том, что в адрес компании поступила претензия от корпорации Apple с требованием убрать из приложения возможность просматривать российские государственные СМИ.