Милан, Италия, 15 августа, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Новое правительство Италии в случае победы правых на выборах обеспечит выплату пенсий всем гражданам в размере не ниже 1000 евро, заявил 15 августа лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

European People’s Party Сильвио Берлускони

Защита интересов «самых слабых и пожилых людей» всегда будет одним из приоритетов правых, добавил он.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.