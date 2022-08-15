Милан, Италия, 15 августа, 2022, 22:02 — ИА Регнум. У руководителей правоконсервативных партий Италии хорошие отношения, версии о напряженности между ними — домыслы, заявил 15 августа лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Quirinale.it Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони

Он отметил, что ценит лидера «Лиги» Маттео Сальвини за способность «работать, слышать и понимать избирателей», а лидера «Братьев Италии» Джорджу Мелони — «уважает», несмотря на несогласие с ней по ряду позиций.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.