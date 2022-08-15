Рим, , 22:01 — REGNUM Партия «Братья Италии» намерена в случае победы правых на выборах предложить поправки в структуру расходования средств, получаемых от ЕС, передают национальные СМИ 15 августа.

Джорджа Мелони Quirinale.it

В частности, вместо «озеленения» экономики предполагается направить 20 млрд евро на инфраструктурные проекты и повышение уровня энергетической безопасности.

Либералы раскритиковали это предложение, заявив, что попытка пересмотра соглашений с ЕС о расходовании средств кредитов и грантов может привести к тому, что Италия этих денег вообще не получит.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.