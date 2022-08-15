Сыктывкар, 15 августа, 2022, 22:01 — ИА Регнум. В Коме при поддержке Роскосмоса планируют развивать спутниковую навигацию и системы высокоточных спутниковых измерений в сфере строительства, транспорта, экологии и сельского хозяйства. Об этом в своем видеообращении рассказал глава республики Владимир Уйба.

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«Сегодня эти направление ключевые, без которых не могут функционировать строительство, транспорт, промышленность, экология и природопользование, сельское хозяйство и безопасность жизнедеятельности человека», — сказал Уйба.

Напомним, ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов и глава Коми Владимир Уйба подписали соглашение о сотрудничестве.