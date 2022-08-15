Москва, , 21:59 — REGNUM Из украинских портов с начала августа отправлено уже 16 судов с продовольствием общим объёмом более 450 тысяч тонн. Об этом сообщил на брифинге 15 августа начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всего с 1 августа из украинских портов вышли шестнадцать судов. Вывезено 453 246 тонн продовольствия», — сказал он.

Представитель Минобороны уточнил, что в состав этих грузов вошла 379 981 тонна кукурузы, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 6000 тонн подсолнечного масла, 3050 тонн пшеницы и 2914 тонн подсолнечника.