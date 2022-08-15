Минск, 15 августа, 2022, 22:44 — ИА Регнум. На белорусском сайте petitions. by опубликовали электронное обращение с просьбой к министерству образования Белоруссии отказаться от планов введения обязательной единой школьной формы. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Цитата из к/ф «Гостья из будущего». реж. Павел Арсенов. 1984. СССР Школьная форма в СССР

Поводом для обращения стало интервью министра образования Андрея Иванца газете «Советская Белоруссия», в котором он сообщил, что его ведомство рассматривает возможность введения обязательной школьной формы с 2023 года.

«Просим министерство образования отказаться от планов введения обязательной единой школьной формы, предоставив право выбора на ношение школьной формы ученикам и их родителям», — написали авторы петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября этого года белорусскими учреждениями образования вводятся единые элементы школьной формы.