Минск, , 22:35 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в военном блоке и оборонной отрасли. Соответствующие указы он подписал 15 августа, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

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Полковник Сергей Фролов назначен начальником Главного штаба — первым заместителем командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил.

Генерал-майор Геннадий Козловский освобожден от должности начальника ракетных войск и артиллерии вооруженных сил — начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. На его место назначен полковник Руслан Чехов.

Александр Лукашенко также освободил генерал-майора Игоря Демиденко от должности первого заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета. Игорь Демиденко откомандирован в министерство обороны и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.