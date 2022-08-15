Минск, 15 августа 2022, 22:35 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в военном блоке и оборонной отрасли. Соответствующие указы он подписал 15 августа, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Полковник Сергей Фролов назначен начальником Главного штаба — первым заместителем командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил.
Генерал-майор Геннадий Козловский освобожден от должности начальника ракетных войск и артиллерии вооруженных сил — начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. На его место назначен полковник Руслан Чехов.
Александр Лукашенко также освободил генерал-майора Игоря Демиденко от должности первого заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета. Игорь Демиденко откомандирован в министерство обороны и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.