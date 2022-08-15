Москва, 15 августа, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Попытки «отменить Россию» глупы и бесполезны, заявил 15 августа в своём видеообращении к участникам форума «Таврида. Арт» президент страны Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны, — сказал Путин. — Это просто глупость».

Президент отметил, что люди, которые считают по-другому, видимо, плохо знают историю, так и не выучили её уроков — «к несчастью для них».

Напомним, ВС России проводят на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации.

Ряд западных стран проявил себя недружественно по отношению к России. Постоянно звучат угрозы новых санкций, в прибалтийских странах нарастает русофобия.