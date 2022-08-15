Минск, , 22:34 — REGNUM Сотрудники белорусской налоговой инспекции в первом полугодии проверили соответствие доходов шести тысяч белорусских граждан их расходам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Контроль за уплатой налогов Prokuror-kaluga.ru

Количество граждан, у которых установлено превышение расходов над доходами, увеличилось в 2,2 раза, отметили в налоговой. После проверки к уплате было предъявлено 10,4 миллиона белорусских рублей ($4 млн), что в 2,6 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Факты неуплаты или несвоевременной уплаты подоходного налога установлены по результатам 471 проверки, предъявлено к уплате в бюджет 20,5 миллиона белорусских рублей (почти $8 млн) подоходного налога.