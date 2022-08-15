Минск, 15 августа, 2022, 22:31 — ИА Регнум. В Белоруссии продлевается срок действия лицензирования на вывоз сахара. Соответствующее постановление подписал премьер-министр БелоруссииРоман Головченко. Об этом сообщает пресс-служба белорусского правительства.

Humusak Сахар

«Лицензирование на вывоз белого сахара вне зависимости от страны происхождения с 18 августа продлевается на шесть месяцев», — говорится в сообщении.

В правительстве считают, что это позволит урегулировать вопрос вывоза сахара, «обусловленного сложившимся диспаритетом цен на внутреннем и внешнем рынках, и обеспечить внутренний рынок сахаром».

Как сообщалоИА REGNUM, в феврале белорусское правительство ввело лицензирование на вывоз сахара.