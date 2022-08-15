Станцию «Электросила» в Петербурге не закроют на время ремонта эскалаторов
Санкт-Петербург, 15 августа, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Станция метро «Электросила» на второй (синей) линии Петербургского метрополитена во время предстоящего капитального ремонта эскалаторов будет функционировать в обычном режиме.
Как сообщили 15 августа в правительстве Санкт-Петербурга, капремонт эскалаторов вестибюля станции метро «Электросила» начнётся 10 октября 2022 года. Согласно планам, работы должны завершиться в апреле 2023 года.
«На время капремонта специалисты ГУП «Петербургский метрополитен» обеспечат для пассажиров безопасный проход — станция будет функционировать в привычном режиме», — говорится в сообщении Смольного.
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Напомним, закрытие станции Петербургского метрополитена «Чернышевская» на капитальный ремонт сдвинули на конец осени 2022 года.