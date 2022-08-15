Москва, , 21:43 — REGNUM Ситуацию вокруг Запорожской АЭС обсудили 15 августа по телефону российский министр обороны Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщили в пресс-службы Минобороны РФ.

Сергей Шойгу Mil.ru

В российском оборонном ведомстве отметили, что переговоры состоялись «для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС».

Участники беседы, кроме того, обсудили вопрос работы «миссии по установлению фактов», которая была инициирована Гутеррешем после обстрела ВСУ СИЗО в посёлке Еленовка (ДНР) в конце июля.

Обсуждался и вопрос инициированного ООН упрощения экспорта продовольствия и удобрений Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обстрелы Запорожской АЭС в городе Энергодаре украинскими боевиками продолжаются.

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