15 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:24 — REGNUM Мотивированные политическим недовольством угрозы и реальные нападения стали укоренившейся реальностью американской жизни. Склонность к насилию проявляют сторонники двух главных партий США — республиканцы и демократы, при этом эксперты предполагают, что длиться это будет еще долго, сообщает 15 августа New York Times.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Одним из последних примеров насилия со стороны недовольных избирателей является нападение на офис ФБР в Огайо, совершенное сторонником экс-президента Дональда Трампа. Мужчина пришел в ярость после обыска бюро в частной резиденции Трампа и решил отомстить агентам.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Впрочем, это не единичный случай. За последние полтора года политически мотивированные нападения стали частью американской жизни, затрагивая сотрудников школьных советов, работников избирательных комиссий, стюардесс, библиотекарей и даже членов Конгресса.

Однако агрессивное поведение не является проблемой только правых, отмечает издание.

Недавние исследования выявили, что среди либералов и консерваторов примерно равный процент людей считают проявление насилия против правительства «определенно» или «вероятно» оправданным. Другие исследования показали, что идея политического насилия за последнее время набрала популярность как среди республиканцев, так и среди демократов.

Роберт Пейп, профессор из Чикагского университета, и другие исследователи часто сравнивают политическую атмосферу в Соединенных Штатах с сухим лесом с разлитым по земле бензином. Достаточно одной искры, например обыска в имении Трампа, чтобы разжечь огонь. А поскольку за последнее время Трамп часто сталкивается с многочисленными расследованиями, в обществе существует большое количество потенциальных искр, готовых вспыхнуть в ближайшие дни и недели.

«Мы переживаем период лесных пожаров», — указывает Пейп, — «и он будет длиться еще довольно долго».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«С точки зрения правых, всё в Америке коррумпировано. Так почему бы им просто не найти другую страну, переехать туда, взять с собой Трампа и объявить пожизненным диктатором? Мы все были бы намного счастливее», — пишет Judy Hill.

«Среди многих ультраправых «лидеров» Республиканской партии жажда власти преобладает над всем, что напоминает демократию в Америке. А мы боялись Путина, Китая, Ирана и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ха, ха, ха», — указывает Phyllis.

«Спросите у своих местных органов власти, что они делают для того, чтобы охладить искрящиеся споры в обществе. Если ответ будет «ничего», то они не заслуживают того, чтобы занимать какую-либо политическую должность. Я постоянно прошу своего сенатора-республиканца Роба Портмана публично выступить против тех, кто поддерживает насилие. Разумные американцы должны привлекать политиков к ответственности», — рассказывает David.

«Я вот думаю, что, если наши тюрьмы будут набиты теми, кто призывает к политическому насилию, или планирует его, или даже просто угрожает им, а не малолетними наркоманами и людьми, слишком бедными для освобождение под залог, это меня вполне устроит», — предлагает Jonathan.

«Пришло время признать, что республиканцы активно поощряют внутренний терроризм. Любой, кто объявляет «войну» правительству США, должен быть немедленно арестован за подстрекательство к мятежу», — подчеркивает David.

«Другими словами, уберите социальные сети и вы потушите огонь», — предлагает bodie.

«Угроза, которую эти внутренние террористы представляют для нашего общества, будет расти и расти до тех пор, пока они не начнут отбывать чрезвычайно длительные тюремные сроки за свои действия. Люди открыто просят, чтобы в Интернете стреляли и убивали федеральных агентов! Почему этих людей не отдают под суд за подстрекательство?» — негодует Chicago Guy.

«Мы снова попали в ловушку. Действия ФБР, я полагаю, были законными, но СМИ сделали работу за Трампа, поставили под сомнение проведение обыска. В реальной жизни есть нечто, что называется ИГНОР. Это самое эффективное наказание для таких, как Трамп. Это для него будет хуже смерти», — комментирует SIT.

Напомним, что представители Республиканской партии в США подвергли резкой критике решение ФБР провести обыск и изъятие бумаг в имении экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

По мнению республиканцев, обыски в частном имении экс-президента могут произойти только в странах третьего мира или в «банановых республиках». Сенатор Рик Скотт от штата Флорида, где находится имение Трампа, заявил, что федеральное правительство «выбрало путь гестапо».

Рик Скотт U.S. Senate

Предположения Трампа о том, что обыск был частью политически мотивированной акции, поддержали даже те республиканцы, кто до этого сознательно дистанцировался от экс-президента США. Решение об обыске министерства юстиции и ФБР было названо однопартийцами Трампа «шокирующим» и «ангажированным».

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