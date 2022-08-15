Москва, 15 августа, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Самолет-разведчик ВВС Великобритании нарушил воздушные границы Российской Федерации. Об этом сегодня, 15 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Тающий лед в Баренцевом море

Сообщается, что инцидент имел место в небе над Баренцевом морем. Дежурные силы ПВО обнаружили неизвестную воздушную цель, направлявшуюся в сторону государственной границы России.

В воздух по тревоге был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Самолет-разведчик нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос.

Экипаж российского МиГ-31бм предпринял необходимые меры и вытеснил британский самолет-разведчик из воздушного пространства России.