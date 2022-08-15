Воротынский район, Нижегородская область, , 21:34 — REGNUM В Воротынском городском округе на данный момент бушует пожар на территории горельника 2010 года. Местность является болотистой и труднопроходимой, сообщает управление МЧС России по Нижегородской области.

Лесной пожар Alh-rb.ru

На месте пожара работает группа из 114 человек и 46 единиц техники, в том числе вездеходы, пожарные автоцистерны, тракторы, тралы. По факту данного лесного пожара дополнительно на место направлены дознаватели аппарата управления.

Ближайший к пожару населенный пункт находится на расстоянии 22 км. В ведомстве заверили что ситуация контролируемая.

Всего в регионе с начала года зарегистрировано 64 лесных пожара, с 11 по 15 августа было зарегистрировано 5 пожаров, 4 из них — в Воротынском городском округе.

По данным telegram-канала NiMash, на территории округа в дыму около 2,5 млн кв. метров, некоторые участки просто тлеют, но некоторые полыхают. Пожар по масштабам почти достиг того же, что и в 2010 году.

Представитель управления МЧС сообщил агентству ТАСС, что площадь пожара составляет 110 гектаров.

Кроме того, на территории Нижегородской области в течение продолжительного времени наблюдается высокая температура воздуха, в регионе установились 3 — 4 классы пожароопасности лесов и торфяников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории Керженского заповедника Борского района Нижегородской области, произошедшее 10 июня, удалось потушить только спустя три дня. Дым на охраняемой территории зафиксировала система видеомониторинга «Лесохранитель». Причиной возгорания стал удар молнии.

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