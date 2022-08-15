Архангельск, 15 августа, 2022, 21:32 — ИА Регнум. За пять месяцев 2022 года население Архангельской области стало меньше на 5,4 тысяч человек, сообщает Архстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

По данным статистики, к 1 июня 2022 года численность населения региона составила 1 млн 109 тысяч человек.

На сокращение численности в наибольшей степени повлияла естественная убыль населения, доля которой в общей убыли составила 73,6%.

«За этот период в области зарегистрировано 3,4 тысяч родившихся и 7,4 тысяч умерших», — отметили в ведомстве.

Растет и число покидающих область граждан. За пять месяцев за его пределы выбыли 5,9 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, естественная убыль населения России в июне 2022 года составила 28 744 человека, что в 2,15 раза ниже показателя июня прошлого года.