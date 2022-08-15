Мелитополь, 15 августа, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Мелитопольский государственный университет им. А. С. Макаренко успешно прошел процедуру государственной аккредитации в России. Свидетельство об аккредитации ректору вуза Андрею Чуйкову вручил статс-секретарь — заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников.

ИА REGNUM Студенты

Теперь вуз сможет выдавать своим выпускникам российские дипломы государственного образца, сообщается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

В состав Мелитопольского государственного университета вошли четыре вуза Запорожской области: Мелитопольский аграрный университет, Мелитопольский педагогический университет, Бердянский педагогический университет и Классический частный университет.

«Это большая победа, большая работа всего коллектива, это ваша заслуга», — отметил Сергей Рукавишников в ходе церемонии вручения свидетельства. Почетными гостями университета на церемонии вручения также стали заместитель председателя Государственной Думы РФ Борис Чернышов и министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик .

Участники встречи выразили готовность оказывать университету всестороннюю помощь в его дальнейшем развитии.

Ранее российскую аккредитацию получил Мелитопольский многопрофильный колледж, школа № 15 Мелитополя, а также средние общеобразовательные школы № 2 Бердянска, № 1 поселка городского типа Черниговка, № 2 Энергодара, № 1 Купянска, № 11 Изюма.