Киев, 15 августа, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Украине не позволяют принимать откровенно русофобские законы. Об этом в интервью 15 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Возрождение Украины как ненависть к русским. Из журнала «Украинська хата». 1912

«Открыто ввести в стране законы, ущемляющие права именно русских, Киеву никто не позволит, это недопустимо даже для страны западной периферии», — заявил эксперт.

Заметьте, что и дискриминационные системы в Латвии и Эстонии построены не на принципе «против русских» — всё формулируется хитрее. И сейчас, во время российской СВО, этого тем более не позволят сделать, ведь это даст России дополнительный и очень сильный правовой аргумент, уверен Неменский.

Правда, сейчас появилось такое новшество, как санкции, которые на Украине стали вводить и в отношении отдельных своих граждан, и даже Лондон уже начал перенимать это вопиюще антиправовое нововведение, фактически позволяющее властям без суда и следствия и вне какого-либо кодекса лишать граждан своей страны их прав, сообщил политолог.

Олег Неменский Но пока что на Украине не догадались ввести санкции в столь системном порядке. А так, в принципе, почему бы и нет: по закону разрешить образование на русском, но при этом наложить на весь этот сектор запретительные санкции с обоснованием, что это язык «страны-агрессора». И на всех русскоязычных тоже санкции наложить — чтобы не голосовали и имуществом не владели. А ещё на всех, у кого есть родственники в России или у кого фамилии похожи на русские. Почему бы и нет? Всё к этому катится, и не только на Украине. Посмотрим. Сейчас Киеву явно уже не до подобных правовых кульбитов.

Напомним, что на Украине в 2021 году был введен в законодательство Закон о коренных народах, в число которых не вошли ни русские, ни венгры.