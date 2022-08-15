Эксперт: Киеву пока не позволяют открыто дискриминировать русских
Киев, 15 августа, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Украине не позволяют принимать откровенно русофобские законы. Об этом в интервью 15 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
«Открыто ввести в стране законы, ущемляющие права именно русских, Киеву никто не позволит, это недопустимо даже для страны западной периферии», — заявил эксперт.
Заметьте, что и дискриминационные системы в Латвии и Эстонии построены не на принципе «против русских» — всё формулируется хитрее. И сейчас, во время российской СВО, этого тем более не позволят сделать, ведь это даст России дополнительный и очень сильный правовой аргумент, уверен Неменский.
Правда, сейчас появилось такое новшество, как санкции, которые на Украине стали вводить и в отношении отдельных своих граждан, и даже Лондон уже начал перенимать это вопиюще антиправовое нововведение, фактически позволяющее властям без суда и следствия и вне какого-либо кодекса лишать граждан своей страны их прав, сообщил политолог.
Напомним, что на Украине в 2021 году был введен в законодательство Закон о коренных народах, в число которых не вошли ни русские, ни венгры.