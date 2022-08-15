Салехард, , 21:23 — REGNUM В ямальском городе Надыме появится новое здание центра ветеринарии. Об этом сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

Дмитрий Артюхов за рулём «Лады» на «Честном маршруте» Пресс-служба губернатора ЯНАО

Объект будет собран из модульных конструкций, работы по его возведению должны завершиться до конца 2023 года, сообщил во время «Честного маршрута» губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Существующая ветклиника была построена в 1980 году и обветшала. Новый центр расположится на площади 164 кв. м. Типовым проектом предусмотрены помещения для работы специалистов, приёма животных, аптека, мини-лаборатория, необходимое оборудование.

Отмечается, что модульные ветеринарные пункты с 2021 года появились в Тарко-Сале, Коротчаево, Пангодах, Сеяхе и Антипаюте. В 2022 году возведут ещё два — в Горках и Гыде, а в 2023 году — в Надыме, Тазовском, Красноселькупе. На этом потребность ветслужбы региона будет полностью закрыта. На данный момент в ЯНАО работает более 20 ветеринарных участков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов с 15 августа отправился в свой третий «Честный маршрут» по региону. Он побывает в 13 населённых пунктах, где встретится с местными жителями для обсуждения развития и благоустройства региона.

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