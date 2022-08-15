Нью-Йорк, США, 15 августа, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций готова содействовать визиту делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но только через Украину. Об этом сегодня, 15 августа, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Министерство обороны России Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ

«В тесном контакте с МАГАТЭ секретариат ООН сделал вывод, что на Украине он обладает возможностью в сфере логистики и безопасности, чтобы поддержать любую поездку МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если, конечно, украинские и российские власти согласятся на это», — сказал Дюжаррик.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ — полностью независимая организация и у секретариата ООН нет никаких полномочий блокировать деятельность агентства.

Напомним, что Запорожская АЭС находится под контролем российских сил и при этом постоянно обстреливается украинскими войсками. Фактически АЭС находится на линии фронта, которая пролегает по Днепру. Доставить на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ без участия российских войск не получится.

Российские власти уже не раз обращали внимание, что секретариат ООН систематически срывает попытки организовать поездку делегации МАГАТЭ на ЗАЭС.