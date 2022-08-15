Вологда, , 21:15 — REGNUM В пяти районах Вологодской области установлен высокий класс пожарной опасности, сообщает региональное правительство.

Лесной пожар Dsns.gov.ua

Угроза лесных возгораний сохраняется в Бабаевском, Чагодощенском, Тотемском, Бабушкинском и Верховажском районах.

По данным ведомства, за минувшую неделю в регионе произошел один лесной пожар. Возгорание на площади 0,01 га зафиксировали в Череповецком районе. Силами пяти человек оно было ликвидировано в течение первых суток с момента обнаружения.

«Всего с начала года на территории нашего региона зарегистрировано 18 лесных пожаров на площади 13,44 га. Все пожары были ликвидированы в первые сутки после обнаружения возгорания. В регионах СЗФО с начала года зарегистрировано 738 лесных пожаров на общей площади 30 167,25 га», — сообщил начальник департамента лесного комплекса Роман Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России потушили более 50 лесных пожаров.