Вологда, 15 августа 2022, 21:15 — REGNUM В пяти районах Вологодской области установлен высокий класс пожарной опасности, сообщает региональное правительство.
Угроза лесных возгораний сохраняется в Бабаевском, Чагодощенском, Тотемском, Бабушкинском и Верховажском районах.
По данным ведомства, за минувшую неделю в регионе произошел один лесной пожар. Возгорание на площади 0,01 га зафиксировали в Череповецком районе. Силами пяти человек оно было ликвидировано в течение первых суток с момента обнаружения.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России потушили более 50 лесных пожаров.