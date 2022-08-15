Санкт-Петербург, , 21:07 — REGNUM Вернуться к ношению медицинских масок в общественных местах призвал 15 августа губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в заявлении на «Радио России Петербург».

В маске Mosreg.ru

Заявив, что пандемия коронавируса — опасного заболевания — ещё продолжается, губернатор призвал «сделать прививку и обезопасить себя», а также тех, с кем человек общается, в том числе коллег и семью.

Александр Беглов «Рекомендую носить маски в общественных местах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бурятии возобновился масочный режим на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

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