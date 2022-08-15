Приштина, , 21:37 — REGNUM Плановые отключения электричества в Косово и Метохии закончились 15 августа в середине дня. Об этом сообщило министерство экономики сепаратистского Косово.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Министерство отметило, что отмена особого режима экономии электроэнергии в Косово стала возможной благодаря сотрудничеству Косовской энергетической корпорации и Албанской электроэнергетической корпорации.

«Сотрудничество с Албанией сделает возможным и проведение других мероприятий для устранения энергетического кризиса и выхода из внеочередного положения, в котором мы находимся», — процитировал телеканал РТС сообщение министерства.

В сообщении также призывают граждан сепаратистского Косово расходовать электричество предельно рационально.

Напомним, что ранее в сепаратистском Косово был введен режим плановых отключений электроэнергии — каждые шесть часов домохозяйства на два часа отключали от снабжения электроэнергией.