Киев, , 21:35 — REGNUM На самом деле система образования на венгерском языке на Украине вне закона. Об этом в интервью ИА REGNUM 15 августа заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Использование украинского и венгерского языков в г. Берегово (Закарпатье) (сс) Водник. wikimedia.org

«Эта система образования вне закона, а настоящий её разгром откладывается просто из-за тотальной системы непослушания на местах. Собственно, в Киеве так почти открыто и говорят: ну что вы переживаете, просто не соблюдайте законы и таки живите спокойно, никто вас не тронет!», — заявил эксперт.

Но на самом деле венгры правы, что не доверяют этим словам, уверен политолог.

Их районы уже не раз становились центром внимания украинских ультраправых организаций, которые и в Закарпатье активно вовлечены в местные расклады во власти и в бизнесе и оказывают немалое влияние на ход дел, полагает Неменский.

«Для них венгры — очень удобная цель. И, кстати, как раз для этих организаций курс на вступление в Евросоюз далеко не священен — они всё это толерантное сообщество не уважают и стремятся к совсем другим ценностям» — заключил политолог.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о нежелании его страны поставлять оружие Киеву и о стремлении «придерживаться нейтрального статуса».