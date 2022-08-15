Усть-Донецкий район, Ростовская область, , 20:55 — REGNUM В Усть-Донецком районе Ростовской области введён режим ЧС из-за лесного пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 августа.

Усть-Донецкий район Ростовской области Donland.ru

По имеющимся сведениям, огонь перекинулся на земли лесного фонда с территории колхозного леса. Огонь распространился на площади 30 гектаров.

«Сложность при тушении создают не только рельеф местности, но и погодные условия: сильная жара и ветер с порывами до 20 метров в секунду, который меняет направление. На территории Усть-Донского района введён режим ЧС», — уточнили власти.

Борьбу с огнём ведут 146 человек и 37 единиц техники. К тушению лесного пожара привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России.