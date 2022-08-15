Киев, , 20:50 — REGNUM Вся система границ в Центральной Европе может измениться в случае распада Украины. Об этом 15 августа заявил в интервью корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

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«На маленьком венгерском населении [Украины] слишком многое сошлось. Но на деле Украина их почти не трогает, и они там живут почти как в Венгрии», — заявил эксперт.

Все боятся, что процесс распада Украины вступит в решающую стадию, и Будапешту придётся официально забрать эти два района, пояснил Неменский.

«Вот тогда может полететь к чертям вся система границ в Центральной Европе, так как подобных районов компактного проживания венгров вдоль внешних границ Венгрии ещё несколько. И желающих так или иначе их вернуть среди венгров большинство», — заключил политолог.

Напомним, что ранее ряд экспертов допустил военное вмешательство Венгрии в случае притеснения венгров Закарпатья.