Осло, , 20:52 — REGNUM Введённые Европейским союзом «из-за Украины» санкции в отношении России показали свою «высокую эффективность», сообщил 15 августа журналистам федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По итогам заседания Северного совета (Германия в этом объединении стран Северной Европы является наблюдателем) глава немецкого правительства рассказал «об успехе» санкций, которые европейцы ввели в отношении «российских олигархов», а также «в отношении российской экономики».

Эти меры, заявляет Шольц, оказались «очень эффективными», так что работа в этом направлении будет продолжена. Со своей стороны Берлин пообещал продолжить «всестороннюю и долгосрочную поддержку Украины политическими, военными, финансовыми и гуманитарными средствами».

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Стоит отметить, что германское руководство параллельно с празднованием «успехов» от антироссийских санкций занимается решением «газового вопроса», который с приближением зимы всё больше волнует жителей Германии.

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