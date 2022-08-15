Киев, 15 августа, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Венгрия не смогла бы оказывать давление на Украину без разрешения Вашингтона и Брюсселя. Об этом 15 августа в интервью ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

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«Но на деле Будапешт не смог бы оказывать столь жёсткое давление на Киев, если бы Брюссель и Вашингтон ему не давали на это молчаливой отмашки», — заявил эксперт.

Всерьёз говорить, что переговоры Украина — НАТО блокировались Венгрией, тоже вряд ли можно, уверен Неменский.

«Формально — да, а реально просто «западные партнёры» Украины нашли формальный повод не обсуждать с Киевом неудобные вопросы», — заключил эксперт.

Напомним, что ни венгры, ни русские не были включены в число «коренных народов» в соответствии с одноименным законом, принятом парламентом Украины в 2021 году.