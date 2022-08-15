15 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 21:00 — REGNUM Пять американских законодателей 14 августа прибыли на Тайвань на фоне напряженных отношений с Китаем, ранее усугубленных визитом на островное государство спикера палаты представителей США Ненси Пелоси.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Делегация во главе с сенатором Эдом Марки, демократом от штата Массачусетс, посетила Тайвань всего через две недели после визита Пелоси, который спровоцировал напряженность в китайско-американских отношениях.

Присутствие пяти политиков из США скорее всего вызовет резкий ответ и, возможно, новые военные учения, предсказали аналитики в интервью для New York Times.

Американские интернет пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Посмотрим, сколько дыма выпустит дракон на этот раз…» — пишет @USAJKS.

«Значит, поездка на #Тайвань внезапно заняла место в списке желаний каждого конгрессмена?» — удивляется @Eurodude23.

«А разве это верный шаг на пути к миру во всем мире? Является ли провоцирование Китая хорошей и здравой идеей?» — спрашивает @mamiir.

«Согласен… они нагнетают напряжение ради фотосессии», — отвечает @Scottshaw21.

«Если Китай хочет стать серьезной сверхдержавой, ему нужно научиться не поддаваться на провокационные фотографии», — советует @endasher.

«Итак, они пытаются разозлить Китай к чертям собачьим?» — задает риторический вопрос @chrissyshipley.

Гнев (Фрагмент картины Драка крестьян при игре в карты 1635)

«Помните, что даже официальная позиция правительства США заключается в том, что Тайвань — это Китай. #ПолитикаОдногоКитая», — напоминает @HiwattPete.

«Очередной полет на Тайвань на частном самолёте — вот вам и сокращение углеродного следа правительством», — осуждает @LGBTQPastor.

«Они должны стоять в первых рядах армии, когда Китай вторгнется на Тайвань! Сколько этот бред стоил американским налогоплательщикам?» — негодует @geraldcelente.

«Просто скажите мне, что они должны платить налоги с акций, которые они будут продавать, используя любую внутреннюю информацию, которую они получат от местных тайваньских чипмейкеров», — отвечает @Known__Unknowns.

«Ты понимаешь, что ты политический неудачник, когда Китай не угрожает сбить твой самолет», — иронизирует @geraldcelente.

Напомним, что МИД КНР заявило, что собирается ввести санкции в отношении спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и её самых близких родственников после совершения ею провокационного визита на Тайвань.

При этом ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные учения Китая в Тайваньском проливе, последовавшие за визитом в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, представляют собой серьёзную эскалацию напряжённости.

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