Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал, что США пытаются повлиять на развитие событий на Украине, наращивая хаос в Европе.

Бессонница. Зеленский. США и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметив, что Вашингтон по мере продолжения спецоперации ВС РФ на Украине решил, что всё идёт не по плану, Риттер сообщил о решении США в связи с этим повлиять на Россию с другой стороны, заставив её сменить свой курс.

Он подчеркнул, что власти США не волнует ни мир, ни стабильности в Европе. Единственный интерес Вашингтона — «получение дешевых политических очков».

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