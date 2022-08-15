Вашингтон, 15 августа, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Американский разработчик Unity Technologies отказался от сделки о слиянии с компанией AppLovin. Заявление об этом появилось 15 августа на сайте businesswire.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

AppLovin предлагала $58,85 за каждую акцию Unity, но у компании было одно условие — отказаться от покупки студии ironSource, которая является ее прямым конкурентом. На что главный директор Unity Джон Риччителло заявил, что совет директоров по-прежнему считает, что сделка с ironSource является «убедительной и предоставит возможность создать долгосрочные отношения», а AppLovin не отвечает интересам акционеров.

Напомним, что Unity Technologies является создателем игрового движка Unity. На нем работают такие популярные игры, как Hearthstone: Heroes of Warcraft, Cuphead и Pokemon Go.