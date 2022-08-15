Киев, , 20:44 — REGNUM Украина не может решить проблему венгров, потому что за ними стоят Венгрия, ЕС и НАТО. Об этом 15 августа заявил в интервью корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Закарпатье Rovás Alapítvány / Rovas Foundation

«Украина в этом плане оказалась в сложной ситуации», — заявил эксперт.

Она напринимала законов, направленных против русских и т. н. русскоязычных, но не может открыто заявить, что они именно против русских, поэтому там речь идёт о всей языковой и образовательной политике по всей стране, пояснил Неменский.

«И вот это наталкивается на проблему венгров. Если русские всё тихо сносят и готовы хоть умереть за Украину, то венгры не хотят, а Будапешт их защищает на уровне ЕС и НАТО», — констатировал политолог.

Даже сделанные исключения для «языков Евросоюза» ситуацию не спасли. Так что если где-то на Западе знают о нарушении на Украине прав национальных меньшинств, то это именно про венгров, заключил эксперт.

Напомним, что ранее, в 2021 году, на Украине был принят Закон о коренных народах, а в мае 2022 года Закон об особом статусе граждан Польши на Украине, по ряду параметров уравнивающий их с гражданами Украины.