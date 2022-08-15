Вашингтон, 15 августа, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Игра Marvel’s Spider-Man Remastered от американского разработчика Insomniac Games обогнала Horizon Zero Dawn по онлайну в Steam. Информация об этом появилась 15 августа на сайте Eurogamer.

Скриншот игрового процесса Видеоигра Marvel’s Spider-Man

Пиковый онлайн Spider-Man Remastered составляет 66 тыс. игроков, а Horizon Zero Dawn — 56 тыс. Ремастер попал на вторую строчку топа, уступая только God of War, в которую одновременно играло более 73 тыс. пользователей.

Напомним, что игра Spider-Man Remastered — это порт обновлённой версии игры Spider-Man для PC. Оригинальный проект вышел в 2018 году для PlayStation 4, его средняя оценка на Metacritic составляет 86 баллов из 100.