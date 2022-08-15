Нижний Тагил, Свердловская область, , 20:25 — REGNUM За рулём врезавшегося в машину скорой помощи «ГАЗ Луидор» автомобиля «Hyundai Accent» находился 16-летний подросток. Об этом сообщил представителям СМИ глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Установлено, что его семья находится на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Полицейские трижды привлекали родителей молодого человека за ненадлежащий контроль за его обучением и за его самовольный уход из дома.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла ночью в Нижнем Тагиле. Пять человек погибли.

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