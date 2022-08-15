Амстердам, , 20:24 — REGNUM Нидерландский разработчик KeokeN Interactive перенёс релиз игры Deliver Us Mars на 2 февраля 2023 года. Информация об этом появилась 15 августа на странице студии в Twitter.

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«Для нас важно, чтобы этот опыт был лучшим. Имея это в виду, мы коллективно приняли трудное решение перенести дату релиза», — пишет разработчик. Он обещает раскрыть новые подробности проекта 24 августа 2022 года в рамках прямой трансляции Gamescom.

Напомним, что Deliver Us Mars — это приключенческая игра в жанре научной фантастики. Она расскажет о приключении Кэти Йохансон, самой юной астронавтки на Земле, которой предстоит отправится на Марс, чтобы вернуть ковчеги колонизаторов.

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