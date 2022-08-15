Вашингтон, , 20:51 — REGNUM Более пяти миллиардов человек могут погибнуть от голода в случае полномасштабной ядерной войны между США и Россией. Об этом сообщает 15 августа The Hill со ссылкой на исследование Nature Food, в ходе которого были проанализированы последствия попадания в атмосферу сажи от горящих городов и лесов.

Голод в Афганистане 8am. af

Эксперты из Ратгерского университета пришли к выводу, что пять миллиардов человек погибнут в случае проблем с урожайностью мировых сельскохозяйственных культур, говорится в комментарии к исследованию.

Отмечается, что эксперты оценили количество пепла, который будет выброшен в результате ядерных войн разного масштаба. Полученные данные они загрузили в разработанную правительством США программу прогнозирования климата и проследили движение пепла по земному шару, чтобы понять, где именно и как сильно его присутствие повлияет на производство продовольствия.

Модель показала, что в случае ядерной войны между США и Россией облака дыма скопятся над странами — основными экспортерами продовольствия, такими как США, Китай, Германия и Великобритания.

Падение урожаев в этих странах вызовет волну последствий, которая выльется в мировой кризис. При этом из-за соответсвующих проблем с экспортом проблема голода усугубится в Африке и на Ближнем Востоке.