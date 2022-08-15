Вашингтон, 15 августа, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Американский издатель Take-Two занимается разработкой игры по вселенной Средиземья Джона Р. Р. Толкина. Анонс состоялся 15 августа на странице Private Division, дочерней компании Take-Two в Twitter.

Цитата из к/ф «Властелин колец: Братство кольца». реж. Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия Орландо Блум в роли Леголаса

«Мы очень рады объявить о сотрудничестве с Weta Workshop для публикации новой игры, действие которой происходит в литературной вселенной Средиземья Дж. Р. Р. Толкиена», — пишет издатель. Также, по его словам, игра находится на ранней стадии разработки и должна выйти в 2024 году.

Напомним, что Джон Р. Р. Толкин — это английский писатель и поэт, родившийся 3 января 1892 года. Он является автором таких книг, как «Властелин колец», «Народы Средиземья», «Саурон побеждённый» и «Хоббит, или Туда и обратно».