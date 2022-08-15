Нижний Тагил, Свердловская область, , 20:16 — REGNUM Врезавшийся в Нижнем Тагиле Свердловской области в машину скорой помощи автомобиль Hyundai Accent не был угнан. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, машина принадлежала семье. Ключи 16-летний юноша взял на тумбочке.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 15 августа группа подростков устроила смертельное ДТП. Погибли пять человек, в том числе фельдшер, ехавшая на вызов. Возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Бастрыкин требует разобраться в ДТП, устроенном подростками на Урале