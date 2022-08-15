Усть-Донецкий район, Ростовская область, , 20:15 — REGNUM В Ростовской области лесной пожар в Усть-Донецком районе перекинулся на строения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 15 августа.

Лесной пожар (сс) skeeze

«Верховой пожар перекинулся через минерализованные полосы шириной 10 метров на строения (количество уточняется)», — уточнили в ведомстве.

Огонь распространился на площади 30 гектаров. Ликвидацию осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 30 метров в секунду.

ИА REGNUM сообщало, что из-за пожара эвакуировано 65 человек. К тушению привлечён вертолёт Ми-8.

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