Усть-Донецкий район, Ростовская область, 15 августа, 2022, 20:15 — ИА Регнум. В Ростовской области лесной пожар в Усть-Донецком районе перекинулся на строения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 15 августа.

(сс) skeeze Лесной пожар

«Верховой пожар перекинулся через минерализованные полосы шириной 10 метров на строения (количество уточняется)», — уточнили в ведомстве.

Огонь распространился на площади 30 гектаров. Ликвидацию осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 30 метров в секунду.

ИА REGNUM сообщало, что из-за пожара эвакуировано 65 человек. К тушению привлечён вертолёт Ми-8.