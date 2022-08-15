15 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, , 21:57 — REGNUM В Братеевском каскадном парке в Москве прошёл международный фестиваль фейерверков «Ростех». Одним из гостей грандиозного праздника, посвящённого в 2022 году традиционным искусствам народов России, стал корреспондент ИА REGNUM.

Гости фестиваля направляются к основным праздничным площадкам Василий Иванов © ИА REGNUM

На качелях Василий Иванов © ИА REGNUM

Фестивальный артист Василий Иванов © ИА REGNUM

Фестивальное трудоустройство для всех желающих Василий Иванов © ИА REGNUM

Соревнования по бадминтону Василий Иванов © ИА REGNUM

Спустя два года отсутствия из-за пандемии коронавируса в столицу вновь вернулись масштабные мероприятия, одним из которых ожидаемо стал международный фестиваль фейерверков, который на этот раз проводился в два дня — 13 и 14 августа.

Ни одного мяча мимо Василий Иванов © ИА REGNUM

Полетать с квадракоптером - еще одно предложение от фестиваля Василий Иванов © ИА REGNUM

Ведущий Эмиль Саляхов проводит мероприятие на спортплощадке Трудовых резервов Ростеха Василий Иванов © ИА REGNUM

Спортивные соревнования для всех Василий Иванов © ИА REGNUM

Аттракцион Гравитация Василий Иванов © ИА REGNUM

Скалодром Василий Иванов © ИА REGNUM

Фестиваль фейерверков Ростех Василий Иванов © ИА REGNUM Награды для победителей Василий Иванов © ИА REGNUM

В рамках развлекательной программы посетителям фестиваля предоставлялась уникальная возможность поучаствовать в различных мастер-классах, спортивных играх, спектаклях и интерактивах, а также насладиться живыми выступлениями самых востребованных артистов.

На протяжении нескольких дней перед зрителями выступали Леонид Агутин, группа «Градусы» и Баста, а настоящим подарком стало театрализованное шоу в постановке Ильи Авербуха.

Представление-сказка Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление фокусника Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гостей Василий Иванов © ИА REGNUM

Пиротехники из Пакистана Василий Иванов © ИА REGNUM

Команда из Аргентины Василий Иванов © ИА REGNUM

Бразильские пиротехники Василий Иванов © ИА REGNUM

Артисты Василий Иванов © ИА REGNUM

Однако самой ожидаемой частью фестиваля можно назвать конкурс световых композиций, победу в котором одержала команда из Пакистана, превзошедшая, по мнению жюри, команды Бразилии, Аргентины, Китая, Киргизии, России, Мексики и Сербии.

Гости фестиваля Василий Иванов © ИА REGNUM

На фестивале фейерверков Ростех Василий Иванов © ИА REGNUM

Гости ожидают начала шоу Василий Иванов © ИА REGNUM Фестиваль фейерверков Ростех Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление команды Пакистана Василий Иванов © ИА REGNUM

Гости любуются видом Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление команды Пакистана Василий Иванов © ИА REGNUM

Огненное шоу Василий Иванов © ИА REGNUM

Огненное шоу Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление команды Бразилии Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление команды Бразилии Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление команды Бразилии Василий Иванов © ИА REGNUM

Шоу на воде Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление команды Китая Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление команды Китая Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление команды Китая Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление команды Китая Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление команды Китая Василий Иванов © ИА REGNUM

В ожидании выступления команды Аргентины Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление команды Аргентины Василий Иванов © ИА REGNUM

Гости фестиваля наблюдают за выступлением команды Аргентины Василий Иванов © ИА REGNUM

Всего за два дня фестиваль посетили более 450 тыс. жителей Москвы, а в его организации приняли участие более 10 тыс. человек, продемонстрировав неизменный рост мероприятия из года в год.

Гости покидают территорию проведения фестиваля Василий Иванов © ИА REGNUM

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