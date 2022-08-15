Василий Иванов,
15 августа 2022, 21:57 — REGNUM В Братеевском каскадном парке в Москве прошёл международный фестиваль фейерверков «Ростех». Одним из гостей грандиозного праздника, посвящённого в 2022 году традиционным искусствам народов России, стал корреспондент ИА REGNUM.
Гости фестиваля направляются к основным праздничным площадкам
Василий Иванов © ИА REGNUM
На качелях
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестивальный артист
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестивальное трудоустройство для всех желающих
Василий Иванов © ИА REGNUM
Соревнования по бадминтону
Василий Иванов © ИА REGNUM
Спустя два года отсутствия из-за пандемии коронавируса в столицу вновь вернулись масштабные мероприятия, одним из которых ожидаемо стал международный фестиваль фейерверков, который на этот раз проводился в два дня — 13 и 14 августа.
Ни одного мяча мимо
Василий Иванов © ИА REGNUM
Полетать с квадракоптером - еще одно предложение от фестиваля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ведущий Эмиль Саляхов проводит мероприятие на спортплощадке Трудовых резервов Ростеха
Василий Иванов © ИА REGNUM
Спортивные соревнования для всех
Василий Иванов © ИА REGNUM
Аттракцион Гравитация
Василий Иванов © ИА REGNUM
Скалодром
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль фейерверков Ростех
Василий Иванов © ИА REGNUM
Награды для победителей
Василий Иванов © ИА REGNUM
В рамках развлекательной программы посетителям фестиваля предоставлялась уникальная возможность поучаствовать в различных мастер-классах, спортивных играх, спектаклях и интерактивах, а также насладиться живыми выступлениями самых востребованных артистов.
На протяжении нескольких дней перед зрителями выступали Леонид Агутин, группа «Градусы» и Баста, а настоящим подарком стало театрализованное шоу в постановке Ильи Авербуха.
Представление-сказка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление фокусника
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сбор гостей
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пиротехники из Пакистана
Василий Иванов © ИА REGNUM
Команда из Аргентины
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бразильские пиротехники
Василий Иванов © ИА REGNUM
Артисты
Василий Иванов © ИА REGNUM
Однако самой ожидаемой частью фестиваля можно назвать конкурс световых композиций, победу в котором одержала команда из Пакистана, превзошедшая, по мнению жюри, команды Бразилии, Аргентины, Китая, Киргизии, России, Мексики и Сербии.
Гости фестиваля
Василий Иванов © ИА REGNUM
На фестивале фейерверков Ростех
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости ожидают начала шоу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль фейерверков Ростех
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление команды Пакистана
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости любуются видом
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление команды Пакистана
Василий Иванов © ИА REGNUM
Огненное шоу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Огненное шоу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление команды Бразилии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление команды Бразилии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление команды Бразилии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шоу на воде
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление команды Китая
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление команды Китая
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление команды Китая
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление команды Китая
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление команды Китая
Василий Иванов © ИА REGNUM
В ожидании выступления команды Аргентины
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление команды Аргентины
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости фестиваля наблюдают за выступлением команды Аргентины
Василий Иванов © ИА REGNUM
Всего за два дня фестиваль посетили более 450 тыс. жителей Москвы, а в его организации приняли участие более 10 тыс. человек, продемонстрировав неизменный рост мероприятия из года в год.
Гости покидают территорию проведения фестиваля
Василий Иванов © ИА REGNUM
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